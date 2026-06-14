元交際相手の自宅に不法に侵入したとして警察は6月14日、香南市の30代の男を逮捕しました。住居侵入の疑いで逮捕されたのは香南市野市町の無職 恒石卓志容疑者（38）です。警察によりますと、恒石容疑者は14日午前11時20分頃、元交際相手の高知市の30代の女性の自宅に侵入していた疑いが持たれています。恒石容疑者は14日午前8時30分頃、女性の自宅玄関ドアを叩いて暴れ、女性から「男が玄関戸を叩いて暴れている」と警察に通報さ