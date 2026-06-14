フリーの森千晴アナがダイビング中の写真を公開し、話題だ。１４日にインスタグラムで「ダイビングお休みを使って潜ってきました！！」と書き始め、海に潜っている写真など、ダイビングを楽しむ様子の写真複数枚を披露。「久しぶりで最初めちゃくちゃ緊張したけど数日間潜って綺麗な夏の海を堪能できました天気が良すぎてサングラス無しでは目が開けられなかった！！今度は海外でも潜りたいな、、、」と続けた。この投