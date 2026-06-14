◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組ドイツ―キュラソー（１４日、ヒューストン競技場）初出場のキュラソー（ＦＩＦＡランク８２位）が、１次リーグＥ組初戦で１９大会連続２１度目出場のドイツ（同１０位）と対戦する。キュラソーはカリブ海に浮かぶオランダ領の島。人口はＷ杯史上最少の約１５万人、面積は鹿児島県種子島と同じ規模の約４５０平方キロメートルの小国だ。日本のプロ野球ファンには、ヤクルトで１１〜１３