飼い主さんがおやつを持ったまま寝たフリをしてみたら、愛犬はどんな反応をするのでしょうか…？思わず笑ってしまうまさかの行動は記事執筆時点で52万回以上再生され、「忍び足w」「お尻がたまらん」といった声が寄せられています。 【動画：オヤツを持ったまま『寝たフリ』をしてみた結果→犬が近づいてきて…思わず笑う『まさかの光景』】 おやつを持ったまま寝たフリをしてみると… TikTokアカウント「＠k.ckmku」に投