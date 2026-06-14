2026年北中米W杯では出場国が48チームに拡大され、グループ3位にも決勝トーナメント進出の可能性が与えられた。これまでの32チーム制では各組上位2チームのみが突破していたが、今大会は12グループの3位チームのうち上位8チームがラウンド32へ進出する。そのため「勝点3だけでも突破できるのか」という議論が各国で注目を集めている。英『BBC』は過去大会のデータを基に分析。1998年以降のW杯で「3位チーム上位5か国」に相当する成