クラブの象徴といえるアントワーヌ・グリーズマンが退団したアトレティコ・マドリード。長くこの地でプレイし、3月に退団を発表。新天地はアメリカとなる。後方と前線を繋げるグリーズマンを失ったアトレティコは代役探しに動いており、『MARCA』によると、リーグ1のパリ・サンジェルマンに所属するMFに注目しているという。それが韓国代表のイ・ガンインだ。韓国籍ながらスペインのバレンシアユースで育っており、そのままトップ