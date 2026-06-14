プレミアリーグのアーセナルがMFの獲得を検討しているようだ。イタリア人ジャーナリストのニコロ・シーラ氏によると、ターゲットはセリエAのローマでプレイするフランス代表のマヌ・コネ。フランスのトゥールーズ出身で、その後ドイツのボルシアMGを経由して2024年にローマにやってきた。ローマではダブルボランチの一角として起用されており、25-26シーズンは公式戦37試合で2ゴール3アシストを記録している。そんなアーセナルがコ