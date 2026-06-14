2026 FIFAワールドカップのグループリーグ屈指の好カードとなったブラジル代表対モロッコ代表の一戦が、ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行われた。この試合には多くの著名人が来場し、スタンドでも大きな注目を集めていた。なかでも話題となったのが、NFL史上最高のクォーターバックとも称されるトム・ブレイディだ。『MARCA』が報じている。試合前にはブラジル代表のネイマールと交流する様子が確認されており、