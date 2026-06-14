日本代表はFIFAワールドカップ2026のグループステージ初戦を日本時間15日5時に控えており、欧州の強豪国オランダ代表と対戦する。オランダ代表はW杯欧州予選でグループGに入ると、6勝2分けで首位突破を決め、2大会連続12回目の本大会の行きの切符を獲得。過去の最高成績は3度の2位と、悲願のW杯制覇を目指す。本大会前に直前のテストマッチでは、アルジェリア代表（●0−1）とウズベキスタン代表（〇2−1）と対戦し、本大会に