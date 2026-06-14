中日・金丸夢斗投手が１４日、関大の日本一を祝福した。母校が第７５回全日本大学野球選手権記念大会（報知新聞社後援）で５４年ぶり３度目の優勝。「誠におめでとうございます。全国の強豪が集う舞台で頂点に立たれたことを、卒業生として大変誇りに思います。選手、指導者、関係者の皆さまのご努力に心より敬意を表します」と、メッセージを寄せた。２４年度卒業の左腕。自身の大学時代には達成できなかった全国制覇を成し遂