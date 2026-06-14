FIFAワールドカップ2026に出場するキュラソー代表の主将MFレアンドロ・バクーナ（ウードゥルFK／トルコ）が、スペイン紙『マルカ』のインタビューに応じた。大会4日目となる14日、ワールドカップの歴史において、最も“小さな国”の代表が登場する。カリブ海に浮かぶ島国のキュラソーは、面積が444km²で人口は約15万人。ブラジルW杯に出場したアイスランド代表（当時人口約33万人）を下回り、大会史上最少人口となる。そ