女優・安達祐実（４４）が最新姿を公開し、話題を呼んでいる。１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「春夏の新作！今回はこれで最後！」などと記し、スポーティーなセットアップを着こなす姿を載せた安達。眉上ラインの前髪にふわふわとしたヘアスタイルで、キュートな近影を披露している。この投稿にフォロワーからは「大人に見えたり、子どもに見えたり、不思議な雰囲気を醸し出す素敵な方」「メガネもちょ〜可愛い