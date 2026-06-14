◇交流戦西武１―０巨人（2026年6月14日ベルーナＤ）西武は石井一成内野手（32）の3号ソロによる1点を4投手のリレーで守り切った。ワイナンスは2勝目、甲斐野が4セーブ目を挙げた。西口文也監督（53）は開口一番に「疲れました」。そして、「どうやって点数取ろうかとかね、ピッチャー頑張って抑えてくれよってね、ずっと心の中で応援してたんで」と、2時間58分の1点差逃げ切りを振り返った。これでセ・リーグ全6球