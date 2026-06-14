「プロレス・新日本」（１４日、大阪城ホール）東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）が４カ月越しのリベンジに成功した。ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合で王者・成田蓮（２８）に挑戦し、９分２４秒、アングルスラムで撃破。１月４日のデビュー戦で同王座を奪取したものの、２月１１日の大阪大会では極悪集団ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）の介入や反則攻撃など悪徳殺法に屈し、わずか２分