ボートレースとこなめのＧ?「開設７３周年記念トコタンキング決定戦」は１４日、予選２日目が行われた。とこなめの３トップといえば池田浩二、平本真之、磯部誠。仕上げに苦労する池田がオール３連対をキープ（得点率暫定１位）するのはさすがの一言だが、快速１４号機を駆る平本と調整をつかんできた磯部も大崩れなく勝ち上がりそうだ。そして今節は、地元愛知の若手成長株・吉田裕平と鰐部太空海も序盤を堅実な走りで乗