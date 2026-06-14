ライバル同士で切磋琢磨していく。カーリングの日本選手権最終日（１４日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）、女子決勝が行われ、ＳＣ軽井沢クラブが北海道銀行を７―６で下して２年ぶり２度目の優勝。最終第１０エンド（Ｅ）の３点を奪い、勝利をつかみ取った。スキップ・上野美優がハウス内に最終投を寄せると、歓喜の輪が出来上がった。前回大会は１次リーグ敗退。どん底を経験しながらも、再び頂点の景色を味わった。上野美は「