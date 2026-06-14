資産形成を考える際、「毎月いくら積み立てるか」に目が向きがちですが、実はそれ以上に重要なのが「いつから始めるか」です。 同じ「月1万円」でも、20歳から始めるのと40歳から始めるのでは、老後の資産額に大きな差が生まれる可能性があります。本記事では、利回り別にシミュレーションを行いながら、その差の理由を分かりやすく解説します。 同じ「月1万円」でもスタート時期で差が出る それでは