6月14日に阪神競馬場で行われた宝塚記念（G1・芝2200m）のジョッキーカメラ映像が、JRA公式YouTubeチャンネルで公開された。メイショウタバルに騎乗し、史上最年長でのJRA・G1勝利記録を更新した武豊騎手の映像には、レジェンドならではのレース運びと勝利の瞬間が収められており、大きな反響を呼んでいる。【動画】武豊ジョッキーカメラに収録された凱旋門賞への期待…宝塚記念スタート前のゲート内では、相棒へ優しく声をか