【モデルプレス＝2026/06/14】東京理科大学卒のモデル・村上愛花が6月12日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】25歳理科大卒モデル「お刺身たっぷりで豪華」鯵＆きゅうりたっぷりのワンプレートごはん◆村上愛花、ワンプレートのオシャレ＆ヘルシー料理披露村上は「過ごしやすい季節で嬉しい」とつづり、街角での自身のソロショットや手料理など、写真を複数枚を投稿。サラダにアボカド、目玉焼き