【モデルプレス＝2026/06/14】元バレーボール日本代表で引退後はさまざまなメディアで活躍する狩野舞子が6月12日、自身のInstagramを更新。自身のトレーニングについて公開し反響を呼んでいる。【写真】37歳元バレーボール日本代表「抜群のスタイル」美ボディぴったりウェア姿◆狩野舞子、トレーニングウェア姿で際立つ美ボディ狩野は「二の腕なんていくら細くてもいいですもんね！笑それにしても掌屈すると手首が痛い いつ痛めた