今号の特集で監修をお願いした有識者の皆さんに、おすすめのマネー系YouTubeチャンネルを教えていただきました！お金の先生たちは、何を見て学んだり、情報をインプットしているのかチェックしてみて。?「BANKACADEMY／バンクアカデミー」投資に関して基礎の基礎からレクチャー証券会社の口座の開き方やNISA、iDeCoの始め方から、株式投資など資産運用のアドバイスまで、わかりやすく説明。チャンネル登録者数は90万超え。「初心