7月23日告示、8月9日に投開票される長野県知事選挙に立候補を表明している現職の阿部守一知事が14日、長野市で事務所開きをしました。阿部守一知事「日本の未来のために、信州の未来のために、全力を尽くしていきたい」無所属で立候補を表明している現職の阿部守一知事。長野市で行われた事務所開きには、支援団体の関係者など約30人が参加しました。具体的な公約については、7月の県議会終了後に示すとした上で、「全国知事会長と