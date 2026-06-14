暑さが本格化するこれからの季節にぴったりな新作スイーツが、ジョナサンに登場しました。2026年6月11日（木）より販売される「純氷ドルチェ-淡雪-」は、従来のかき氷とはひと味違う進化系スイーツ。まるでショートケーキのような華やかな見た目と、雪のようにふわりとほどける口どけが魅力です。さらに、自分好みに仕上げる体験型ドリンク「混ぜ混ぜシェイク」も同時発売。夏のおでかけやカフェタイムを