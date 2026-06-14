日向坂46のLIVE Blu-ray＆DVD『7周年記念MEMORIAL LIVE「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」in 横浜スタジアム』が8月5日に発売されることが決定した。【画像】『7回目のひな誕祭』ジャケット写真4種一覧“7回目のひな誕祭”は今年の4月4日・5日に横浜スタジアムで開催されたグループ結成7周年ライブで、2日間で計約7万人を動員。「ひな誕祭」としては初めてサブタイトルが付いており、初めて生バンドを入