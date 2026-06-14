【台北＝園田将嗣、ワシントン＝向井ゆう子】米国を訪問している台湾の最大野党・国民党の鄭麗文（ジョンリーウェン）主席は１２日、現地での主要日程を終えた。４月に北京で中国の習近平（シージンピン）国家主席と会談したことに続き、米国のトランプ大統領や政権要人と会って存在感を示す算段だったが、超党派議員や学者らとの接触が中心となり、不発に終わった。「『真の国民党』と『本当の私』を理解してもらうことができ