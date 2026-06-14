All About ニュース編集部では、2026年6月3日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、身長180cm以上と知って驚いた「50代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：藤木直人／35票いつまでも爽やかで若々しい魅力を放ち続ける藤木直人さん。甘いマスクと洗練された雰囲気から、スマートな印象が強いですが、実は180cmの大台に乗