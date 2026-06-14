貯金があっても不安になる人も？ 星座別の老後のお金星座のもつ性格によって老後のお金の備え方も違ってきます。「今から心配でしょうがない」という人もいれば、「なるようになるさ」と鷹揚に構えている人もいます。もちろん、年齢や老後への蓄えのあるなしでも違ってきますが、いくらたくさん貯金があっても、心配な人はもっと必要と考えてしまうもの。まずは、12星座別に老後に対する考え方を知ることから始めましょう！ ここで