人の見た目や体格は、その人の雰囲気を大きく左右します。しかし、着用する衣類でも大きく変わるようです。漫画家・ナコさんがカドコミにて連載中の作品『ガラノノガラ』では、柄入りの布地に出会った男性の物語が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約6900のいいねが寄せられました。【漫画】「ガラノノガラ」（全編を読む）主人公の男性・針山は、カバやオウム、キリンなど可愛らしい動物園柄の布地を新しく買