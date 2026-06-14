Snow Manの岩本照さんは6月13日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露しました。【写真】岩本照、ドルガバを着こなすモデルショット！「かっこよすぎて呼吸不可！！！！」岩本さんは「呼吸して〜」とつづり、4枚の写真を投稿。夜の街を背景に撮影したドルチェ＆ガッバーナのデニムのセットアップを着こなすモデルショットで、美しい横顔が際立っています。この投稿にコメントでは「かっこよすぎて酔い冷めた」「めっちゃ