いよいよ日本代表のワールドカップが始まる。森保一監督率いるサムライブルーは、６月14日のグループF初戦で強豪オランダと対戦。まずは決勝トーナメント進出のために、好スタートを切りたいところだ。欧州スポーツメディア『Eurosport』は13日、両チームの対戦はオープンにならないと予想した。南野拓実、三笘薫、そして開幕を目前に主将だった遠藤航も失った日本代表。だが、Eurosportは、久保建英や伊東純也、鎌田大地