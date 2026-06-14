女子ハンドボール・リーグHのプレーオフ決勝が14日、東京で行われ、ブルーサクヤ鹿児島は、香川に23対26で敗れ2年連続日本一はなりませんでした。試合開始前に長い行列が出来た東京の代々木体育館。女子ハンドボールリーグHのプレーオフ決勝は、レギュラーシーズン2位、青の、ブルーサクヤ対レギュラーシーズン1位、赤の、香川の対戦となりました。