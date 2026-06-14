47年前の殺人・死体遺棄事件大崎事件で、無実を訴え裁判のやり直しを求めている原口アヤ子さんが15日、99歳の誕生日を迎えるのを前に弁護団が面会に訪れました。原口アヤ子さんの面会に訪れたのは、大崎事件の弁護団鴨志田 祐美弁護士など3人です。(鴨志田祐美弁護士)「再審のルールが変わる。国会で金曜日に衆議院（法務委員会）を通過して法律が変わることが確実になりました。無罪を一緒に法廷で聞こうね」弁護団は