「ロッテ６−４ＤｅＮＡ」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＤｅＮＡは逆転負けで交流戦５勝１３敗となり、全６カードでの負け越しが決定。借金は「１０」に逆戻りした。相川亮二監督（４９）は「なかなか、かみ合わない試合が多くなってしまった。打線のつながりというのをなかなか作れなかった」と振り返り、「打つことに関しては、自信を持っているチームだと思っているので、リーグ戦再開までに状態をしっかり整えて