日本の初戦を前に開かれたイベントで盛り上がる子どもたち＝13日、ダラス近郊（共同）【ダラス共同】ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で日本代表が初戦に臨むのを前に、米テキサス州ダラス近郊で13日夜、サポーターらが集うイベントが開かれた。日本はダラス競技場で14日（日本時間15日）に強豪オランダと対戦。会場には多くの日本人や地元住民らが詰めかけ「日本が勝つぞ」と士気を高めた。イベントは近郊の都市プレイノ