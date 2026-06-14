西武１−０巨人（交流戦＝１４日）――西武が交流戦全カードで勝ち越した。五回に石井のソロで先制し、継投で１点を守り切った。ワイナンスが七回途中無失点で２勝目。巨人は終盤の好機を生かせず。◇ヤクルト４−０ソフトバンク（交流戦＝１４日）――ヤクルトが快勝した。松下歩叶（法大）が先制打を含む３打点を挙げ、奥川がレギュラーシーズンでプロ初の完封勝利。ソフトバンクは交流戦初のカード負け越し。◇ロッテ６−