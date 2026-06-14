ハイヒール・モモコがサッカーワールドカップ日本代表の初戦、オランダ代表（１４日、日本時間１５日）との試合を現地で生観戦するため、アメリカ・ダラスに飛び立った。７日付のＳＮＳで「なんとダラスにワールドカップ観にいきます日本ｖｓオランダめっちゃ楽しみです」と日本代表のユニホームを着て報告していたモモコ。１４日付のＳＮＳでは「羽田で飛行機に乗る前にラウンジで腹ごしらえホンマにお寿司にぎってくれは