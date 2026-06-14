俳優の渡辺謙（66）が14日、インスタグラムを更新。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026行って来ました」と報告。「一堂に介したミュージシャン達の素晴らしいパフォーマンスと笑顔に楽しませて貰いました。音楽って世代もジャンルも超えて届くなと」とつづり、渡辺が贈った真っ赤なバラの花束を手にした藤井風や、東京スカパラダイスオーケストラとの記念ショットを公開した。さらに「田中泯さんとも同窓会できました」と記し、田中泯と