ばんえい競馬所属の島津新騎手（３５）＝岩本利春厩舎＝は６月１４日、帯広競馬９Ｒでジェイマーサに騎乗して１着。２０１１年１月の初騎乗以来、１万３４０３戦目で地方競馬通算１５００勝を達成した。重賞は２０２５年ばんえいダービー（キョウエイエース）など１４勝。