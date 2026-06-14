【モデルプレス＝2026/06/14】フリーアナウンサーの森香澄が6月12日、自身のInstagramを更新。ビキニとミニスカートのコーディネートを披露し、話題となっている。【写真】30歳フリーアナ「破壊力すごい」美脚際立つミニスカ×黒ビキニ姿◆森香澄、ミニスカ×黒ビキニショット披露森は「sweet 7月号で表紙を務めさせていただきました！！！学生の頃からずっと見ていた雑誌で表紙 本当に本当に嬉しいです」とつづり、ファッション誌