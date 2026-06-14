元「モーニング娘。」の石黒彩（48）が14日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、夫で今年2月に死去したロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢さん（享年56）と、長男、長女との“4ショット”を公開した。石黒は「秦野での推し活」とつづり、「LUNASEA」のメンバーが描かれたツアーバスの前で撮った写真を投稿したもの。「LUNASEA」はバンド結成日の5月29日に、初の凱旋公演を神奈川県秦野市でスタート。