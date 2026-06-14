自民党島根県連の会合であいさつする林総務相＝14日午後、松江市自民党の林芳正総務相は14日、松江市での党島根県連会合で、昨年の総裁選に立候補した自身への支援に謝意を示した上で「志を持ち続けていきたい」と述べ、将来的な総裁就任に意欲を示した。「高市政権で一致団結しながら、しっかりと仕事し、地方活性化に全力を注ぐ」とも語った。林氏は総裁選の1回目投票で高市早苗首相、小泉進次郎防衛相に次ぐ3位だった。首相