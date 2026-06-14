14日正午頃、鳥取市の県道で信号待ちの車に普通乗用車が突っ込む事故がありました。14日正午ごろ、鳥取市松並町にある県道の交差点で、信号待ちで停車をしていた軽乗用車に、後方から来た普通乗用車が衝突。そのはずみで軽乗用車がその前にいた別の軽乗用車にも衝突しました。普通乗用車はそのまま交差点内に進入し、街灯の支柱に衝突し止まりました。この事故で、普通乗用車を運転していた鳥取市の会社役員・山田時好（60）さんが