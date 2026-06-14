湘南ベルマーレは14日、いわきFCのDF堂鼻起暉(27)が完全移籍で加入することを発表した。堂鼻はヴィッセル神戸U-18からびわこ成蹊スポーツ大を経て、2021年に福島ユナイテッドFCへ加入。2024年7月に同じ福島のいわきFCへ完全移籍し、2026特別シーズンはキャプテンとしてプレーしていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF堂鼻起暉(どうはな・かずき)■生年月日1998年12月5日(27歳)■出身地大阪府■身長/体重177cm/