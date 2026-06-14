ロサンゼルス・ドジャースが、6月12日、公式Xを更新。サッカーW杯開幕に合わせ、佐々木朗希（24）や山本由伸（27）ら選手が、リフティングに挑戦する動画を公開した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 トップバッターに登場したのは右手にグラブ、左手にペットボトルを持った佐々木だ。いざ挑戦するも、わずか3回の