元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんの所属事務所は6月11日、ガッツさん本人の公式Xを更新。訃報を伝えた。 【画像】「一瞬誰かわからんかった」“顔面タトゥー”瓜田純士、まさかのイメチェン写真にファン驚がく「フィギュアスケート滑っていそう」「普通にイケメンなんだよなあ」 公式アカウントは「訃報」と切り出し、「ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたし