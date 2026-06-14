◇交流戦DeNA4―6ロッテ（2026年6月14日京セラD）DeNAはロッテに4―6で敗れ、15年のDeNA、19年のヤクルト以来となる史上3度目の交流戦6カード全負け越しが決まった。借金は再び2桁の10に膨らんだ。相川監督は「なかなかかみ合わない試合が多くなってしまった」と語り、この日は先発の尾形が5回途中4失点、6四死球と制球に苦しみ「5四球で死球が1つ。それでよくあそこまで持ちこたえたなというところもあるし、継投のとこ