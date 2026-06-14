世界的人気を誇る日本人女子レスラーがプライベートの様子をSNSに大量投稿。現在は一時的に離脱中の身ながら、リングで見せる姿とは正反対のギャップでファンを楽しませている。【映像】思わず本人の笑い声も漏れる…愛犬が披露した“特技”WWEスーパースターのアスカが14日、自身のX（旧ツイッター）を更新。新しく買い始めた愛犬が見事な“特技”を披露する動画を公開した。アスカは今年5月より、米マット最高峰であるWWE