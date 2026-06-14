◇女子ゴルフツアー宮里藍サントリー・レディース最終日（2026年6月14日兵庫県六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）18歳のアマチュア長沢愛羅（日本ウェルネススポーツ大）が連続イーグルを達成した。ツアーの連続イーグルは1990年以降4人目でアマチュアでは初の快挙となる。インスタートの長沢は出だしの10番パー4で、残り134ヤードの第2打を8Iで放り込み「最高のショット。ピンの5メートル手前に落ちてから入った」と喜