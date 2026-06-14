【シドニー共同】オーストラリアの労使裁定機関フェアワーク委員会は14日、同国の液化天然ガス（LNG）施設で続くストライキの停止を求めた資源開発大手INPEXの申し立てを退けた。ストがオーストラリア経済に悪影響をもたらすとしたINPEX側の主張を否定した。施設でのLNG積み出し作業の停止などが続く見通しとなった。INPEXが同施設で手がける輸出プロジェクト「イクシス」は日本のLNG輸入量の1割程度を占める。作業停止が長期