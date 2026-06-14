立憲民主党福島県連定期大会であいさつする内堀雅雄知事＝14日午後、福島県郡山市11月の任期満了に伴う福島県知事選への4選出馬が注目される内堀雅雄知事は14日、同県郡山市で開かれた立憲民主党福島県連定期大会に出席し、「県民の皆さんの強い思いをこれからも国に対してしっかり訴えていく」と述べ、出馬への意欲をにじませた。内堀氏は東日本大震災と東京電力福島第1原発事故から15年が経過した中、国内外で風化が進んでい